التجارة : ضبط معمل يمارس الغش التجاري على مواد غذائية ومساحيق تنظيف في النجف

2023/04/19 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة ان فرقها الرقابية

في دائرة الرقابة التجارية والمالية

وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تمكنت

مساء الثلاثاء من ضبط معمل يقوم بعملية

الغش التجاري لمواد غذائية واخرى

لمساحيق التنظيف في محاف

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