وزير النفط: نخطط لرفع انتاج حقل شرق بغداد الجنوبي الى 80 ألف برميل يوميا

2023/04/19 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، الأربعاء، حرص الوزارة على زيادة معدلات انتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب من حقل شرق بغداد - الجزء الجنوبي .

وقال عبد الغني، خلال زيارة ميدانية تفقدية الى حقل شرق بغداد - الجزء الجنوبي في منطقتي النهروان والصويرة، إن "هذه الزيارة الميدانية تأتي في إطار متابعة مشاريع زيادة الإنتاج واستثمار الغاز من هذا الحقل الذي يعد أحد أكبر الحقول النفطية مساحة، يبلغ معدل إنتاجه الحالي (30 ألف برميل) باليوم، وإنتاج الذروة بموجب العقد المبرم مع شركة (ABS) الصينية عام 2018 هو الوصول إلى معدل انتاج يبلغ (40 ألف برميل) باليوم، لكن الوزارة تخطط لزيادته إلى أكثر من ( 80 ألف برميل باليوم)، والغاز الجاف إلى (50 مقمق)".

وأشار عبد الغني، إلى أن "أحد أهم أهداف التطوير وزيادة الإنتاج من هذا الحقل هو لتزويد محطتي كهرباء القدس والزبيدية بكميات جيدة من النفط الخام، والغاز الجاف لمحطة كهرباء بسماية".

من جانبه قال مديرعام شركة نفط الوسط قدوري سليم ان "المخزون النفطي للحقل يبلغ أكثر من (39) الف برميل ، وان شركة (ABS) تقوم بتنفيذ خطط تطوير الحقل وتدريب العاملين وفق احدث البرامج والتكنلوجيا المتقدمة في الصناعة النفطية ، وان الشركة تنفذ مشروع مد انبوب بمسافة (75) كم لنقل النفط الخام من الحقل الى محطة توليد كهرباء الزبيدية في محافظة واسط."

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان "الوزارة تعمل على تطوير الاجزاء والمواقع النفطية الاخرى للحقل ، الذي يشكل مصدراً مهماً لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ، ومصفى الدورة"، مؤكداً ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون وزير النفط قد اشاد في اجتماع عقده مع المسؤولين في شركة نفط الوسط والشركة الصينية بخطط تطوير الحقل ، وبتحقيق نسب تقدم عمل كبيرة ".

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