منتدى الطاقة الدولي: الطلب على النفط  ارتفع  4.5 مليون برميل يوميًا

2023/04/19 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

تعافى الطلب على النفط حول العالم خلال شهر فبراير/شباط الماضي، مدفوعًا بالنمو في الصين والولايات المتحدة وإندونيسيا والمملكة المتحدة واليابان.

وأظهر تقرير صادر عن منتدى الطاقة الدولي، مساء الأربعاء 19 أبريل/نيسان، نمو الطلب العالمي على النفط بأكثر من 4.5 مليون برميل يوميًا على أساس شهري خلال فبراير/شباط 2023، بعد انخفاضه في يناير/كانون الثاني.

وارتفع الطلب على البنزين وزيت الوقود إلى مستويات موسمية قياسية، وفق التقرير الذي اعتمد على مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، واطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

كما صعد إنتاج النفط الخام العالمي بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا خلال فبراير/شباط 2023، مدفوعًا بزيادة الإمدادات من الصين والمملكة المتحدة.

الطلب العالمي على النفط في فبراير

رغم ارتفاعه على أساس شهري، كان الطلب على النفط خلال فبراير/شباط الماضي أقل بوتيرة هامشية من مستويات الشهر نفسه من 2022.

وشهدت واردات الصين من الخام زيادة قدرها 1.1 مليون برميل يوميًا خلال فبراير/شباط، لتصل إلى 10.99 مليون برميل يوميًا.

وجاء ذلك مع ارتفاع الطلب على النفط في الصين بنحو 1.46 مليون برميل يوميًا خلال فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى 15.18 مليون برميل يوميًا.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع استهلاك النفط بنحو 1.19 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، ليصل إلى 20.73 مليون برميل يوميًا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوضحت، في تقريرها الشهري، نمو الطلب على النفط بمقدار 810 آلاف برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، ليصل إلى 100.4 مليون برميل يوميًا.

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