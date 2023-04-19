الجمعة أم السبت؟.. مركز الفلك الدولي يلمح إلى

2023/04/19 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أن رؤية هلال شهر شوال غير ممكنة بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوب في العالم العربي أو الإسلامي، ملمحا في الوقت ذاته إلى أن خلافا قد يحدث بشأن موعد عيد الفطر هذا العام.

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