استمرار تراجع أسعار الغذاء بمؤشر الفاو منذ أن بلغ ذروته قبل عام واحد

2023/04/19 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 126.9 نقطة في مارس/أذار 2023، وقد حقق انخفاضًا بمقدار 2.1٪ عن فبراير/شباط، مسجلاً التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي منذ أن بلغ ذروته قبل عام واحد.خلال الاثني عشر شهرًا الماضية منذ مارس 2022، انخفض المؤشر بما يصل إلى 20.5٪.

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