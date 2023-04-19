2023/04/19 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، عن خطط لزيادة إنتاج حقل شرقي بغداد إلى أكثر من 80 ألف برميل في اليوم.وذكر بيان للوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: خطط لزيادة إنتاج حقل شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: خطط لزيادة إنتاج حقل شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: خطط لزيادة إنتاج حقل شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).