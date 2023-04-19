2023/04/19 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير العدل خالد شواني ، اليوم الاربعاء، بإعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد معاونتها.وذكرت وزارة العدل في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وزير العدل خالد شواني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شواني يعفي مديرة سجن النساء المركزي المركز الخبري الوطني.

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