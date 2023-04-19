رئيس مجلس المفوضين يقدم استقالته من منصبه

2023/04/19 | 15:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قدم رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء، استقالته...

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