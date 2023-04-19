وزير الداخلية يوجه بعدم قطع الشوارع خلال أيام العيد

2023/04/19 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء، بعدم قطع الشوارع خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ترأس اليوم، اجتماعاً في مقر وكالة شؤون الشرطة، ضم وكلاء الوزارة ومدراء شرطة العاصمة بغداد وعدداً من الضباط، لمناقشة الإجراءات الخاصة بخطة عيد الفطر المبارك".

واضاف أن "الشمري وجه بالابتعاد عن قطع الشوارع خلال هذه المناسبة، وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية قرب دور العبادة وفي الأماكن الترفيهية، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين".

واشار الى أن "وزير الداخلية وجه جميع القادة والمدراء بتنظيم زيارات الى أسر الشهداء والجرحى وكذلك المنتسبين، والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها".

وأوضح البيان أن "الشمري استمع الى عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، التي تسهم بانجاح مهام الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية لتأمين أيام عيد الفطر المبارك، إعادة الله على الجميع بالأمن والأمان والازدهار".

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