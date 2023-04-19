موجة مطرية شمال العراق يرافقها غبار كثيف غرباً وصعوبة برصد هلال العيد

2023/04/19 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أوضح الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشار الى موجة مطرية تجتاح البلاد شمالاً يرافقها غبار كثيف غرباً.

وقال عطية في تدوينة تابعتها ( بغداد اليوم): "بدايات تأثير حالة جوية ممطرة ، طبقا لما ترصده صور الاقمار الاصطناعية ظهر الاربعاء 19/4 وعواصف رعدية ممطرة تؤثر في اجواء قضاء الرطبة غرب الانبار ستمتد نحو مناطق اخرئ من الانبار الليلة".

واضاف أنه "خلال صباح يوم غد الخميس ستشهد مناطق نينوى والانبار هطولا للامطار مصحوبة بالبرق والرعد، وتزداد كثافة الامطار الى معتدلة الشدة خلال ساعات مساء وليل الخميس في الانبار ونينوى وصلاح الدين ودهوك واربيل وكركوك وديالى".

واشار الى انه "خلال يوم الجمعة ، ستكون دهوك واربيل والسليمانية وبادية السماوة مسرحاً لعواصف البرق والرعد مصحوباً بهطول معتدل يغزر احيانا، مع توقعات بهطول خفيف للامطار يشمل ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك والناصرية".

وتابع "وهناك موجات من الغبار الكثيف متوقع ان تتشكل شمال غرب الانبار مساء الخميس وتندفع نحو شرق الانبار وصلاح الدين ليلا ثم العاصمة بغداد وتتبعها مدن الفرات الاوسط قبل ان تخف شدتها وتتجه نحو جنوب غرب البلاد".

وبين " كما تشهد كافة مدن البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس ، تواجدا للسحب على ارتفاعات مختلفة لتكون الاجواء مابين غائمة جزئياً الى غائمة وبذلك يصعب رصد الهلال بالعين المجردة او اي وسيلة رصد".

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