يوميات الفوضى.. أسلحة ثقيلة ومتوسطة تحت أنظار قوات الأمن في الناصرية (فيديو)

2023/04/19 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مراسلنا، اليوم الاربعاء، بمقتل شيخ عشيرة العتاب جميل الحاتم في ذي قار، وأصابة نجلة بجروح بليغة اثر نزاع عشائري بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، ليتجدد الاشتباك بعد ساعات من النزاع الأول.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين هاجموا منزل شيخ عشيرة العتاب في ذي قار جميل الحاتم، ضمن قضاء النصر مما أسفر عن مقتله واصابة ابنه بجروح خطيرة".

وأضاف أنه "حسب المعلومات الواردة فأن الحادث يعود لخلافات عشائرية".

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