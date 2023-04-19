الداخلية تناقش خطة العيد..

2023/04/19 | 16:06 - المصدر: السومرية نيوز

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ناقشت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خطة عيد الفطر المبارك، فيما أكدت على عدم قطع الشوارع.

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