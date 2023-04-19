2023/04/19 | 16:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / نفذت قوة مشتركة من اللواء السادس وقيادة عمليات صلاح الدين بالحشـد الشعبي والجيش، الأربعاء، عملية أمنية شمال غرب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته ايرث نيوز “شملت العملية تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بمحاذاة عين الفرس باتجاه وادي الثرثار في صلاح الدين.

ظهرت المقالة قوة مشتركة تنفذ عملية امنية في تكريت أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة مشتركة تنفذ عملية امنية في تكريت) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة مشتركة تنفذ عملية امنية في تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).