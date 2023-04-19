عبدالله العودة يتحدث عن خطوة في

2023/04/19 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتدح ابن الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، عبدالله العودة، الأربعاء، فتح الحكومة السعودية آفاقا مع العالمين العربي والإسلامي والقادة الفلسطينيين واصفا إياها بـ"الأفضل"

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