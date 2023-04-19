2023/04/19 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت "شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN) بميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية عن فئات مختلفة من "مهرجانات نيويورك الدولية للتلفزيون والأفلام".وأُعلِن عن الفائزين خلال حفل أقيم أمس الثلثاء في الثامن عشر من أبريل الحالي.وتنافست في هذه المسابقة أعمال أنتجت في أكثر من 35 دولة.

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