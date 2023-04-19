2023/04/19 | 16:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

وزير التربية يصادق على تثبيت محاضري ( ديالى ) على الملاك الدائم وإعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١

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