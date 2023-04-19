بالوثيقة.. البنك المركزي يصدر حزمة جديدة من التعليمات للمصارف

2023/04/19 | 17:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر البنك المركزي العراقي يصدر حزمة جديدة من التعليمات للمصارف.

ادناه نص التعليمات:-

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