الهيئة الوطنية للإستثمار توقع عقدا مع شركة سعودية لانشاء

2023/04/19 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية، الاربعاء، توقيع العقد الإستثماري الخاص ببناء وإنشاء مشروع جادة بغداد بجزئيه السكني والتجاري في مناطق حول مطار بغداد الدولي مع شركة مجموعة العريفي السعودية.

وقال مكية في بيان أن "الحكومة ماضية في سياساتها تجاه تعزيز البيئة الإستثمارية وأهمية عقد الشراكات العربية والأجنبية الرامية الى تطوير نوعية المشاريع الوطنية التي تقترب من التجارب الدولية وبما يحقق متطلبات التنمية الإقتصادية الوطنية وتوفيرخدمة السكن".

وأضاف أن "جادة بغداد يعد من المشاريع الإستراتيجية متضمنا الخدمة السكنية بجانبيها العموي والأفقي والمنشأت التجارية والخدمية والمرافق العامة"، مبينا أن "المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع قد تمت المصادقة عليها من قبل أمانة بغداد".

وتابع مكية أن "الهيئة الوطنية حريصة على تطوير قطاع الإستثمار العراقي عبر تنفيذ سياسة الإنفتاح على الشركات المتخصصة في دول المنطقة والعالم، والتنسيق بعقد معارض الفرص الإستثمارية والورش المشتركة مع الجهات القطاعية المحلية والأجنبية".

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