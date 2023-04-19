البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن الدفع الالكتروني

2023/04/19 | 17:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أصدر البنك المركزي، تعليمات جديدة لتكييف أوضاع المصارف المجازة كافة مع متطلبات انتشار اجهزة نقاط البيع pos.

وتضمنت التعليمات وفقا لوثيقة اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز" تخفيض عمولة التاجر لتكون 1% ثابتة بدلا من 2% لصالح الجهة المحصلة ولمدة سنتين على ان يتم اعادة النظز بها بعد اعادة المدة المذكورة أو وفقا لنتطلبات السوق وتكون المنافسة في جودة الخدموة المقدمة

وكذلك تضمنت أن تكون المعاملات المالية (التسويات) مع التجار (نقاط البيع) عبر فتح حسابات مصرفية بعملة الدينار العراقي للتجار واصدار بطاقة مسبقة الدفع بعملة الدينار بسقف 13 مليون دينار، وان تكون المبالغ المتوفرة فيها ناجمة عن عمليات بيع السلع والمنتجات أو خدمات حصرا وان تكون للتاجر او الافراد ذوو الطابع التجاري مثل (الاكشاك والدكاكين والباعة المتجولين..



الخ)

وشدد المصرف على قيام المصارف باستحداث خدمة دعم خاصة بالتجار المقتنين لجهاز نقاط البيع وبارقام هواتف مجانية لغرض مساعدهم ودعمهم بشكل مباشر ومستمر وتحليل اداء التجار بشكل مستمر عن طريق نقاط الولاء او الجوائز على سبيل المثال.

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