السوداني يمنح عمال النظافة شكر وتقدير ومكافأة 100 ألف دينار (وثيقة)

2023/04/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الاربعاء، منح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، عمال النظافة كتاب شكر وتقدير ومكافأة (100) ألف دينار تصرف من الجهة المرتبطة بها الفئات المشمولة.

نص الوثيقة ادناه:

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