غيابات بالجملة تضرب الجوية امام نفط ميسان

2023/04/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

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يفتقد القوة الجوية خدمات لاعب الوسط محمد علي عبود في مواجهة الغد أمام نفط ميسان، التي ستقام بملعب الشعب الدولي ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز.

وسيغيب عبود عن المباراة لتراكم البطاقات الصفراء.



ويعاني القوة الجوية من غياب عناصر بارزة في موقعة الغد، في مقدمتهم اللاعب الدولي إبراهيم بايش بعد تعرضه لعقوبة انضباطية.

وسيغيب أيضا حسن رائد وحسين جبار وكرار نبيل للإصابة، فيما لم يتم حسم موقف علاء مهاوي لعدم جاهزيته البدنية.

ويسعى القوة الجوية لتحقيق الانتصار والعودة لصدارة الترتيب ومصالحة جماهيره، عقب الهزيمة القاسية أمام الشباب السعودي (0-4)، وخروجه المبكر من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحتل الجوية الذي تعاقد مؤخرا مع المدير الفني المصري مؤمن سليمان، المركز الثاني بالدوري العراقي الممتاز برصيد 47 نقطة.

ويتأخر القوة الجوية بفارق نقطة وحيدة عن الشرطة المتصدر الذي يواجه نفط الوسط مساء اليوم الأربعاء بملعب النجف الدولي.

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