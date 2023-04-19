أفواج من الشرطة تنتشر.. هدوء حذر في ذي قار عقب مقتل شيخ عشيرة

2023/04/19 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد مقتل شيخ عشيرة وإصابة نجله، وحرق منزلين من المنازل التابعة لأفراد المجموعة القاتلة، يعم قضاء النصر في محافظة ذي قار، هدوء حذر، وسط مخاوف من تأجج الأوضاع خلال الساعات المقبلة.

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني، بإقدام مجهولين على مهاجمة منزل شيخ عشيرة العتاب في ذي قار.وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين هاجموا منزل شيخ عشيرة العتاب (جميل الحاتم) ضمن قضاء النصر في ذي قار، مبيناً أن الحادث أدى لمقتله واصابة ابنه بجروح خطيرة"، منوهاً إلى أن "الحادث يعود لخلافات عشائرية".

عقب ذلك، أقدم أفراد من عشيرة "العتاب" على حرق منزلين من منازل أفراد المجموعة القاتلة لشيخ عشيرتهم.وبحسب المصدر، فإن "قوة امنية مكونة من اربعة أفواج من الشرطة وصلت الى المكان في محاولة للسيطرة على الوضع".يضيف المصدر، أن "الوضع الآن هادئ بسبب انتشار الشرطة".ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب وحتى في الأجزاء الغربية من البلاد الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها أو تعويض المعتدَى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من أضرار مادية أو معنوية.لكن، قد لا تُفضي التسوية العشائرية للتوصل إلى حل، خاصة في حوادث القتل، مما يدفع المتخاصمين للجوء إلى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم، وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.

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