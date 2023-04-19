أعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد معاونتها

2023/04/19 | 17:12 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، بإعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد المعاون الفني لمـــديرة السجـن وذلــك لمخالفتهم الاوامر والتعليمات.

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