2023/04/19 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



السوداني يمنح عمال النظافة كتاب شكر و100 ألف مكافأة تقديراً لجهودهم المركز الخبري الوطني.

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