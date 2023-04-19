رئيس الوزراء العراقي يتوقع انتعاش الدينار.. وخطة حكومية لرفع إنتاج الكهرباء صيفا

2023/04/19 | 17:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار المحلي، في حين أعلنت وزارة الكهرباء عن خطة صيفية لزيادة إنتاج الطاقة.

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