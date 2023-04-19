"السماء اليوم أكثر أمانا".. كييف تعلن وصول "الباتريوت"

2023/04/19 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريزنيكوف أضاف في منشور على تويتر "اليوم، أصبحت السماء الأوكرانية الجميلة أكثر أمانا لأن أنظمة باتريوت للدفاع الجوي وصلت".

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