الانواء الجوية: طقس العيد ممطر وتوقعات بغزارتها

2023/04/19 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، طقس البلاد خلال ايام عيد الفطر المبارك.

وقال مدير اعلام الهيأة، عامر الجابري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”البلاد ستمر بحالة ممطرة خلال ايام عيد الفطر المبارك”، مشيرا الى ان “قسم التنبؤ الجوي يتابع حتى الان خرائط الطقس لمعرفة شدة تلك الامطار ومدى غزارتها”.

واضاف “فاذا كانت الامطار غزيرة فسيتم اصدار تقرير منفصل وعلى حدى يفسر تلك الغزارة”.

وتوقع الجابري، ان “تنخفض درجات الحرارة اذا ما كانت الحالة الجوية التي ستدخلها البلاد غزيرة الامطار”.

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