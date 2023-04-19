الدفاع المدني تعد خطة من ثلاثة محاور لعيد الفطر

2023/04/19 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إعداد خطة خاصة من ثلاثة محاور لعيد الفطر المبارك.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن للوكالة الرسمية إن” مديرية الدفاع المدني أعدت خطة ملائمة ومناسبة لأيام عيد الفطر المبارك، تتكون من ثلاثة محاور”، مبيناً، أن” المحور الأول يتضمن إرشادات توعوية من خلال نشر وصايا الدفاع المدني لأصحاب مدن الألعاب والمتنزهات والعوائل المتواجدة فيها، وكذلك تتضمن عملاً استباقياً لإجراء الكشوفات على جميع مدن الألعاب والمتنزهات والتأكد من إجراءات السلامة والوقاية لضمان سلامة المواطنين المتواجدين في هذه الأماكن خلال أيام العيد”.وأضاف عبد الرحمن، أن” المحور الثاني يتضمن إجراء كشوفات على الفنادق في المناطق الدينية في محافظة كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والكاظمية المقدسة للتأكد من إجراءات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني”.وتابع، أن” المحور الثالث تضمن نشر فرق الإطفاء وفرق الإنقاذ بالقرب من دور العبادة والمساجد والحسينيات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك وتحديداً في صلاة العيد ستكون هذه الفرق متواجدة هناك”، لافتاً إلى، أنه” سيكون هناك نشر لفرق الإطفاء والإنقاذ في الساحات والتقاطعات العامة وكذلك بالقرب من المتنزهات ومدن الألعاب خلال أيام العيد لتكون قريبة من أماكن تجمع المواطنين لضمان التدخل السريع وبشكل عاجل في حال حدوث أي طارئ”.ولفت إلى، أن” مديرية الدفاع المدني ستعمل بهذه الخطة طيلة فترة عيد الفطر المبارك، وسينطلق العمل فيها ببغداد والمحافظات بذات التوقيت”.

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