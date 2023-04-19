2023/04/19 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيث التميمي يكشف سبب خلعه العمامة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غيث التميمي يكشف سبب خلعه العمامة قناة التغيير الفضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غيث التميمي يكشف سبب خلعه العمامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غيث التميمي يكشف سبب خلعه العمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).