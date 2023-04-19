2023/04/19 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن إشارة...

ظهرت المقالة المستشار مظهر صالح: المنصة الإلكترونية ستكافح تدفق الأموال غير الشرعية أولاً على المسلة.

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