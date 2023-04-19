تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن

2023/04/19 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، حزمة جديدة من التعليمات إلى المصارف المجازة بشأن زيادة اعداد نقاط البيع وتقليل الاعتماد على الكاش في التعاملات المالية.

وتضمنت التعليمات 3 نقاط، تتمثل بتخفيض عمولة التاجر الى 1% ولمدة عامين، وفتح حسابات مصرفية للتجار واصدار بطاقات دفع الكتروني مسبق بسقف 13 مليون دينار، واستخداث خدمات دعم التجار المستخدمين لاجهزة الدفع الالكتروني.

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