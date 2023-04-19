البنك المركزي يحدد آلية بيع وشراء العقارات (وثيقة)

2023/04/19 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادحدد البنك المركزي العراقي، آلية بيع وشراء العقارات بـ 8 ضوابط.





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