ساويرس يرد على تسمية مغرد له بـ

2023/04/19 | 18:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على تسميته بـ"نجيب آل دقلو" بعد أن قال إن قوات الدعم السريع تسعى لنقل السلطة للمدنيين وهو ما يعارضه رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

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