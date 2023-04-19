2023/04/19 | 18:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى بدء تأثر البلاد بالحالة الجوية الماطرة، وسط توقعات بصعوبة رصد هلال شوال يوم غد الخميس.وقال الراصد الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته ايرث نيوز، “هناك بدايات لتأثير حالة جوية ممطرة طبقا لما ترصده صور الاقمار الاصطناعية ظهر الاربعاء 19/4، والآن هناك عواصف رعدية ممطرة تؤثر في […]

ظهرت المقالة الجمعة المقبلة..



4 مناطق عراقية ستكون مسرحاً لعواصف البرق والرعد والأمطار أولاً على ايرث نيوز.

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