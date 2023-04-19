2023/04/19 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكن فريق نادي الزوراء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نوروز بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يتغلب على نوروز في الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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