تخسف جديد في شارع بمنطقة الكرادة يشل حركة السير

2023/04/19 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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شل تخسف جديد في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد حركة السير فيها.

وشهدت الكرادة خارج زحاماً مرورا بسبب التخسف في الشارع المقابل لمرطبات (الفقمة) ما استدعى لتدخل شرطة المرور في تنظيم حركة سير السيارات لاسيما مع قرب ساعة الإفطار وهي ساعة ذروة الزحامات.

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