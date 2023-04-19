السوداني يطّلع على سير أعمال التطوير والتأهيل في مدخل بغداد الشمالي

2023/04/19 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة تنفيذ طريق مدخل بغداد موصل، بالمواصفات المطلوب، مشيرا الى انطلاق العمل بعد عطلة عيد الفطر على طول الطريق البالغ 33 كيلو متر.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "أجرى اليوم الأربعاء، زيارة إلى موقع العمل في مدخل بغداد الشمالي (بغداد- الموصل)، واطّلع على سير أعمال التأهيل والتطوير ميدانياً".

وبحسب البيان، عقد السوداني اجتماعاً مع "الشركة المنفذة للعمل، بحضور السادة محافظ بغداد والمديرين العامّين في المحافظة، وعدد من المستشارين الفنيين والقادة الأمنيين، واستمع إلى شرح مفصّل عن مراحل التنفيذ، ومتابعة ما تم إنجازه من توجيهات خلال الاجتماع الذي عُقد في 27 آذار الماضي، وشُخّصت فيه المشكلات والمعوقات التي كانت تعترض التنفيذ".

وأكد السوداني "اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات، فضلاً عن توجيه الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، نحو تذليل المعوقات التي اعترضت تنفيذ مشاريع المداخل المتلكئة والمتوقفة منذ أعوام عدة، وتسببت بتفاقم معاناة المواطنين خلال دخولهم أو مغادرتهم العاصمة".

وأشاد بـ"مستوى ما أُنجز في المدخل الشمالي للعاصمة من قبل محافظة بغداد، والشركة المنفذة التي تبنت تنفيذ أعمال واسعة في أكثر من موقع، وذلك في ضوء التوجيهات والمتابعة المستمرة، وقد تم تجاوز المعوقات التي كانت تشكل عقبة حقيقية أمام إنجاز الأعمال".

وأشار السوداني إلى "انطلاق العمل بعد عطلة عيد الفطر المبارك، على طول الطريق البالغ 33 كم، الذي يشهد جزءٌ منه حاليا، أعمال صبّ وأعمالاً ترابية وإكساء، مثمناً جهود العاملين وحرصهم على تسهيل انسيابية حركة المواطنين، من خلال إنشاء طرق بديلة لسير عجلات المواطنين، داعياً الجميع إلى التعاون بهدف سرعة إنجاز المشروع.".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "تصميم الحكومة على تنفيذ مشاريع مداخل العاصمة، في أسرع وقت ممكن، كونها مشاريع مهمة للمواطن، فضلاً عن أهميتها بالنسبة للمحافظات"، فيما وجه بأن "يكون التنفيذ وفق المواصفات المطلوبة، وشدد على الشركات المنفذة بإجراء الفحوصات المختبرية لكل الأعمال بدءاً من الأعمال الترابية والطبقات الساندة والصبّ بالكونكريت، وانتهاءً بأعمال الإكساء، من أجل ضمان استدامة هذا المنجز النهائي".

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