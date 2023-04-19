الكشف عن أكبر حقل للنفط بطول 110 كم في الصحراء الغربية

2023/04/19 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائممقام قضاء القائم الاسبق احمد المحلاوي ، الاربعاء، عن اكتشاف اكبر حقول النفط بعمليات تنقيب جديدة في مناطق صحراء الانبار الغربية .وقال المحلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط اكتشفت بعملية تنقيب جديدة اكبر حقول النفط في المناطق الممتدة بين قضاء القائم وعنه غربي الانبار، ويطلق عليه اسم خسفة عنه ويعد من ،اكبر حقول النفط المكتشفة في مدن المحافظة “.واضاف ان” الحقل المستكشف بطول 110 كم وبعرض 20 كم ويحوي على كميات هائلة من النفط وغير مؤشر لدى وزارة النفط ، مبينا ان” الفرقة الزلزالية تواصل عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز بعد صدور تعليمات الى الشركة المعنية من الحكومة المركزية بتوفير كافة الامكانيات لانجاز عمليات التنقيب ضمن التوقيتات الزمنية المحددة “.

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