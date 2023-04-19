دول هزمت الحروب والكوارث وأعادت بناء بنيتها التحتية بلا فساد ومشاريع وهمية

2023/04/19 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يعاني العراق من تدهور البنى التحتية بسبب إنخفاض التخصيصات المالية...

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