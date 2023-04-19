بيان من 15 سفارة في السودان يدعو القوى المتصارعة للجلوس إلى طاولة الحوار

2023/04/19 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت 15 سفارة في السودان الأربعاء "بشكل واضح" أعمال العنف الجارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعت إلى وقف فوري للقتال دون شروط مسبقة، الأربعاء

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