معارك السودان تصل الحدود.. وتقارير عن غارات و

2023/04/19 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت، الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، المعارك في السودان، وسط دعوات دولية لإيقاف القتال فورا، وحث القادة العسكريين على الدخول في حوار، من دون تأخير.

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