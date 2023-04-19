بعضهم يلجأ لأسواق الملابس المستعملة.. التضخم والغلاء يثقلان كاهل العراقيين مع اقتراب عيد الفطر

2023/04/19 | 19:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل أيام على عيد الفطر، تزدحم الأسواق العراقية بالمتبضعين، إلا أن تفاوت القدرة الشرائية جعل بعضهم يلجأ إلى أسواق الملابس المستعملة وسط تدني الحركة التجارية في مراكز التسوق الكبيرة.

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