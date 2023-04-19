2023/04/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

وصف النائب مهند الخزرجي، اليوم الاربعاء، هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش، بأنه "كارثة أمنية" تؤكد على التقصير الواضح لوزارة الداخلية في حماية السجون.

وقال الخزرجي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "هروب كمبش من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء سيء الصيت يستدعي من مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية الى قبة مجلس النواب للاستيضاح حول عملية الهروب المدبرة وتحميله المسؤولية الكاملة عن ذلك لاسيما وأن الملاحظ أن الوزير لم يقم بواجبات الوزارة بقدر ما يستعرض جهوده الامنية بالطريقة الفيسبوكية التي أوصلت الوضع في الوزارة الى ماهو عليه"، بحسب تعبيره.

واشار إلى أنه "في الوقت ذاته جعل السجون مرتعاً للفاسدين وبيع المحكومين الذي تسبب بفضيحة أمنية مدوية هزت عرش الوزارة الامر الذي قد يدفع مجلس النواب الى اقالة الوزير بسبب التقصير في حماية السجون وجعلها فنادق خمس نجوم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزرجي: هروب كمبش كارثة أمنية "تفضح" ضعف الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزرجي: هروب كمبش كارثة أمنية "تفضح" ضعف الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).