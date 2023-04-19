راصد جوي يوضح إمكانية رؤية (هلال العيد) غداً الخميس

2023/04/19 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، رؤية "هلال العيد" غداً الخميس بـ"المستحيلة".

وقال الزيادي، لـ (بغداد اليوم)، ان "ولادة هلال شهر شوال غد الخميس، موجودة، لكن يتعذر رؤيته بعد غروب الشمس كون مكوثه 26 دقيقة وهذا الوقت غير مناسب لمشاهدته في أنحاء العالم العربي رغم ولادته فلكياً".

وتوقع ان "بعض الدول الجمعة المقبلة بداية عيد الفطر المبارك وأخرى تسري شهر رمضان لـ 30 يوماً وهذا لا يعتبر اختلاف كون الهلال سيرى واضحاً مساء الجمعة ويستمر بعد المغيب ساعة و27 دقيقة".

يذكر أن الحديث كثر خلال الأيام القليلة الماضية حول احتمال تعذر رؤية هلال العيد غداً الخميس لأسباب تتعلق بالمدة الزمنية التي سيتواجد فيها الهلال بعد غروب الشمس وموقعه وغيرها من العوامل الأخرى.

وقررت أستراليا تحديد يوم السبت 22 نيسان، أول أيام عيد الفطر المبارك "اعتمادا على الحسابات الفلكية والحديث عن تعذر رؤية الهلال غداً الخميس".

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