حملات لإزالة المطاعم والكافيهات المقامة دون موافقات على نهر دجلة في بغداد

2023/04/19 | 20:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبعد صدور القرار واكتسابه الدرجة القطعية.

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