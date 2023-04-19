وزارة العمل: لا زيادة في رواتب مستفيدي الحماية الاجتماعية

2023/04/19 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق دفعة شهر أيار لمستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما نفت وجود زيادة في الرواتب حالياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الوزارة باشرت بإطلاق دفعة ايار لمستفيدي الحماية الاجتماعية بعد إنجاز كافة الإجراءات التي انتهت منها الوزارة حتى وقت متأخر قاربت ساعات الصباح الباكر وبحضور وزير العمل مع الكوادر المتقدمة في الوزارة”.

واشار الى، أن “مليون وسبعمائة ألف عائلة مشمولة برواتب الحماية الاجتماعية سوف تستلم مبالغ رواتب شهر ايار من منافذ الصرف”.

أما بشان الاخبار المتداولة حول زيادة المبالغ المخصصة للمستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية، اوضح العقابي، أنه “لا زيادة في الوقت الحالي في الرواتب التي خصصتها الوزارة لتلك العوائل حتى إقرار الموازنة”.

وتابع، أن “وزارة العمل باشرت بحملة كبرى للباحث الاجتماعي استحدثت خلالها اكثر من مليون وسبعمائة الف عائلة بعد استبعاد بحدود تسعمائة وثلاثين ألف عائلة غير مستحقة”.

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