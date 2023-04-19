الاستثمار النيابية: مشروع مدينة الصدر الجديدة سيحقق نقلة نوعية بمجال الإسكان

2023/04/19 | 20:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت لجنة الاستثمار النيابية، مشروع مدينة الصدر الجديدة، بأنه “سيحقق نقلة نوعية بمجال الإسكان”.

وقال عضو اللجنة كاظم الفياض في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”مشروع بناء ٩٠ الف وحدة سكنية في مدينة الصدر مهم وحيوي لان المدينة تعتبر من أكثر الاحياء المكتظة بالسكان في العاصمة بغداد”.

وأضاف، ان :”هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية في مجال المسار السكني”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن أمس أن :”مشروع مدينة الصدر السكني سينفذ قريباً، ووضعنا الأسس الصحيحة لمشروع مدينة الصدر ونحن جادون في تنفيذه ويعد حلاً لكثير من الإشكاليات”.

وأكد ان “هناك من مجموعة من المدن السكنية ستكمل تباعاً وفقاً للإجراءات الإدارية”.

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