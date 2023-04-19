2023/04/19 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع؛ بسبب استهلاك المصافي وارتفاع الصادرات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع؛ بسبب الطلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب استهلاك المصافي..



تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع المركز الخبري الوطني.

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