العراق نحو الإستقرار

2023/04/19 | 20:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وليد الطائي لم يشهد العراق استقراراً سياسياً بعد عام ألفين...

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