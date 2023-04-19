العثور على خمس قطع منقوش عليها كتابة مسمارية في بابل

2023/04/19 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الأربعاء ، العثور على خمس قطع أثرية منقوش عليها كتابة مسمارية ضمن أحد المناطق الأثرية بقضاء كوثى “جبلة” شمالي المحافظة .وأضافت ، أن عملية العثور على القطع تمت من خلال جولة ميدانية على الموقع الأثري نفذتها مفارز قسم شرطة الآثار والتراث وشرطة حماية المشروع ومفتشية آثار بابل ، […]

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